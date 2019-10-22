「萬人迷」木村拓哉在新劇《摘星廚神》扮演型爆法國料理廚師，但因為性格自負而遇到挫折。木村今季有強勁對手：米倉涼子主演的《Doctor X》第6季，對他構成一定壓力，因此木村之前現身多個節目力谷宣傳。
該劇到法國拍外景製作費高昂，亦安排了在周日晚9時的黃金時段播放，所以外界認為首播收視要有15%才算合格，跟昨日公佈的收視有距離。有指因為木村的新劇前晚首播時遇上棒球賽直播，要延遲50分鐘播出，相信對收視有很大影響。幸而首播後口碑不俗，觀眾反應正面，大讚劇集水準甚高，相信其後收視會上升。
中心車位王 癲價760萬 社會運動重創工商舖市場，惟核心商廈車位依然受富豪追捧，成交價逆市創出新高。中環中心一個優質車位，以「天價」七百六十萬元易手，刷新全港車位新高紀錄，成為「車位王」，買...
2019-10-22
「炒鞋熱」風靡內地，不但形成一條灰色產業鏈，還步向證券化，引起監管機關的注意。央行上海分行日前發佈《警惕「炒鞋」熱潮防範金融風險》的金融簡報，警告「炒鞋」平台實為「擊鼓傳花」式資本遊戲。據另一報道指，...
2019-10-22
智利首都聖地亞哥及其他城市的民眾因抗議地鐵加價而觸發的動亂持續，繼一家超級市場被搶掠及遭縱火而導致兩人死亡後，最新消息指又有一間成衣廠被搶掠及引致大火，再有多五人喪生，令死亡人數增至七人。內政部長查德威克說，在兩天動亂中，有接近一千五百人被捕，飛往聖地亞哥的客機有超過一千四班取消或重新編配。 消防隊長瓦拉奎斯說，最新被縱火的成衣廠位於聖地亞哥市郊倫卡鎮。大批滋事份子強行闖入搶掠和放火，許多人被困在火場內。經過現場整理，救援人員在災場內找到五具屍體。 首都周日連續第二天實施宵禁，當局呼籲民眾保持冷靜，留在家中，不要參與公眾活動及遠離發生衝突的地區，以策安全。不過，市內多處地仍...
2019-10-22
皓朗山莊位處於傳統豪宅地段九肚山，屬低密度豪宅群，地勢高及在群山環繞中，更顯出其清幽寧靜。是次走訪的洋房，實用面積2250方呎，連逾1147方呎花園及480方呎平台，其中大廳樓底特高。 皓朗山...
2019-10-22
美企季績較市場預期理想，推動美股早段上揚，但由於國際貿易局勢，以及英國脫歐進展存在不明朗因素，限制大市升勢，美股表現反覆。杜指早段曾升17點，報26787點；標普500指數報2998點，升12點；納指...
2019-10-22
皇家馬德里歐聯A組兩戰仍未打開勝利之門，上場又吃下今季西甲首場敗仗，反而令將帥下定決心，異口同聲揚言今晚作客加拉塔沙雷要從谷底反彈，力爭分組賽晉級資格。有夏薩特回歸的銀河艦隊眾志成城，加上對手近年歐戰戰績不濟，料前者可大勝一場吐烏氣，直取讓球主客和讓一球「客勝」。（Now645、有線603、604台周三凌晨3:00直播） 銀河艦隊今季歐聯兩輪分組賽和負各一，而且上周六西甲作客0:1負馬略卡，聯賽不敗身被打破，種種挫折反令將帥知恥近乎勇，矢言今晚不勝無歸。教練施丹直言︰「我們每三日就有一場比賽，要做的事就是踢好每一仗。」 對土超隊十拿九穩 幸而，皇馬曾在一三至一四球季...
2019-10-22
闊別曼谷（Bangkok）年多後，早前我選乘亞洲萬里通（Asia Miles）的會員專機重遊舊地，發現又有一番新面貌，好像市中心便建起附設刺激玻璃底觀景台的泰國最高大廈Mahanakhon Tower...
2019-10-22
近日憑話題劇集《金宵大廈》被網民捧做視帝嘅陳山聰，下月1日將迎娶圈外女友Apple再做老襯。山聰結婚等生仔，其舊愛、賭王三房千金何超雲自甩拖後，未有新戀情。不過，靚女超雲有樣有身材仲勁好家教，唔憂嫁啦...
2019-10-22
周日西九龍遊行，激進示威者拆毀路邊欄杆，捆成路障，同時蓄意砸爛交通燈，這些非法行為，後果極為嚴重，不但影響市民外出，等同佈下交通陷阱，害到無辜的市民。 激進示威者周日到處破壞，尖沙咀、佐敦、旺角、大角咀、深水埗、長沙灣多條馬路和十字路口的交通燈被毀，變成廢鐵，失去指揮車流作用。警方統計發現，西九龍有逾一百組交通燈被破壞，經當局搶修，昨天仍有九十三組未能恢復。 在過去四個月，各區交通燈被打爛的個案，多不勝數，駕駛者都打醒十二分精神，更加需要忍讓，避免觸發交通意外，這也反映香港駕駛者質素高，但交通燈修好後又被毀，無論駕駛者如何小心，路面情況變數太多，遲早釀成事故。 昨天兩輛巴士...
2019-10-22
在香港當評馬人實在不易，因為我們面對的，絕大部份是聽貼士的馬迷，所以評論的內容要傾向賭味較濃，講解賽馬的專門知識反屬次要。反之在外國，着重於分析多於貼士，沒有賽馬的底子，根本就難以入流，但明顯地這一套在香港是難以用得上。 剛周末晚上英國冠軍錦標的直播，拍檔包括了初次擔任海外賽事節目的Cake Wong，小妮子近年在本地賽馬節目曝光率甚高，當然賽馬從來是要「浸」，絕對不可能一步登天，但她吸收得快之餘，也很會為自己找尋適當的定位，加上努力不懈的態度，毫無疑問是進步最明顯的新晉評馬人。 但本地賽做得多好，也不代表可以應付海外賽馬，殊不知她做起來竟也有板有眼，而且不會刻意去挑戰難度...
2019-10-22