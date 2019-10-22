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輸畀米倉《Doctor X》 ﻿木村新劇﻿﻿首播收視遜預期﻿

2019-10-22 列印
■木村主演的《摘星》喺法國取景，好揼本。
■米倉主演的《Doctor X》第6季收視報捷。
■《摘星》首集收視或受當晚延播影響。
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　　日本天王木村拓哉主演今季的TBS台新劇《摘星廚神》前晚9時的黃金時段首播，但昨日公佈的收視只得12.4%，完全未達標之外，更與米倉涼子主演的《Doctor X》第6季的首播20.5%收視差距相當大。



　　「萬人迷」木村拓哉在新劇《摘星廚神》扮演型爆法國料理廚師，但因為性格自負而遇到挫折。木村今季有強勁對手：米倉涼子主演的《Doctor X》第6季，對他構成一定壓力，因此木村之前現身多個節目力谷宣傳。

　　該劇到法國拍外景製作費高昂，亦安排了在周日晚9時的黃金時段播放，所以外界認為首播收視要有15%才算合格，跟昨日公佈的收視有距離。有指因為木村的新劇前晚首播時遇上棒球賽直播，要延遲50分鐘播出，相信對收視有很大影響。幸而首播後口碑不俗，觀眾反應正面，大讚劇集水準甚高，相信其後收視會上升。

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