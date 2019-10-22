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朱古力蛋糕引誘 姜皓文再度失守

2019-10-22 列印
■姜皓文（左）和周顯揚齊齊切餅慶生。
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　　最近姜皓文（黑仔）在電影《真·三國無雙》飾演張角，長髮造型令人眼前一亮。日前他去配音時，經理人送上朱古力蛋糕，為將於10月26日53歲生日的黑仔慶生，並補祝張導生日。黑仔表示，在紐西蘭煞科時，導演張顯揚送的蛋糕很好吃，當時他正處於節食，但被周導準備的邪惡朱古力蛋糕引誘，今次再受朱古力蛋糕誘惑。

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