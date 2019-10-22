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呻由原告變被告 劉綽琪加藥減壓

2019-10-22 列印
■劉綽琪官司未解決，自爆常在家爆喊。
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　　前無線女星劉綽琪早前與律師行涉及糾紛，昨日她現身高等法院進行閉門聆訊。她表示原本聘涉事律師行代表她處理知識產權侵權案，卻反被對方發出禁制令，禁止她公開該行律師的短訊對話，因此她入稟法院解除禁制令，雖然想告對方，但沒其他律師夠膽接。大呻由原告變成被告令她大感壓力，要加藥才能控制人格障礙症，故望能在網上眾籌請大狀幫手。

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