  • 2019年10月22日 星期二
  • 27º
  • 62%
熱門： 清真寺陳同佳劏肚穆斯林管浩鳴

日報新聞 > 娛樂

范冰冰興奮歎甜品 現身上海富貴食肆

2019-10-22 列印
■范冰冰早前抵上海機場，有粉絲上前索簽名。網上圖片
■冰冰在上海一食肆晚飯，據知收費不菲。網上圖片
Previous Next

　　范冰冰去年涉嫌透過「陰陽合同」逃避巨額稅款，最終被重罰約8.8億元人民幣，令事業陷入谷底。最近冰冰復出，日前有一上海餐廳總經理在微博上載范冰冰在店內的合照，亦有短片拍下上甜品時她的開心模樣。

　　據說，范冰冰到訪的餐廳收費高昂，有網友就上載聲稱是該餐廳內，早前款待一位杜拜王子時一席八位私房菜的帳單，收費高達41萬元人民幣！

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd