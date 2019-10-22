﻿再做大姑媽 瑜伽兼做Gym 雙料修身 骨感超雲晒索腿 陪三太買金器

近日憑話題劇集《金宵大廈》被網民捧做視帝嘅陳山聰，下月1日將迎娶圈外女友Apple再做老襯。山聰結婚等生仔，其舊愛、賭王三房千金何超雲自甩拖後，未有新戀情。不過，靚女超雲有樣有身材仲勁好家教，唔憂嫁啦！周日下午，深閨嘅超雲出關陪母親(三太陳婉珍)去中環一間星級珠寶店買金器。見超雲瘦咗再靚咗，T裇下身形纖薄。兩母女揀咗頸鏈和吊墜等禮物，似係買畀猷啟即將出世嘅baby。



賭王三房嘅28歲龍鳳胎超蓮和胞弟猷啟都已封盤，唯獨30歲超雲感情好dry。超雲自13年初同陳山聰兩年情玩完後一直單身，近年更變身宅女。千金平日生活不外乎工作、樂做貓狗奴、閒時做孝順女同媽咪行孖咇shopping，及兩母女去街市貼地買餸煮飯仔等，但超雲好enjoy宅女生活，今年2月30歲生日時更興奮話「好開心，快樂中女一個」！而舊愛山聰即將做人夫，早前接受本報訪問時，問到會否感激前度超雲？山聰答得小心話，「我感激由出生至今認識嘅每一個人。」慶幸人生中曾遇超雲呀！



手幼 身形纖薄



前日，生活極之低調嘅超雲喺社交網誌po做運動短片，片中素顏嘅佢做gym拉背，又做瑜伽等，積極操fit體型。同日下午4時，超雲出關陪母親行中環買金器。當日見淡妝超雲穿上灰tee配熱褲，晒長腿好吸睛。再減磅嘅佢身形好薄，手幼腳幼，腰圍目測未夠24吋，身材媲美近日晒fit爆水着嘅胞妹超蓮。



兩母女在英皇珠寶主攻睇金飾，見佢哋同店員傾咗兩句，職員就拎出幾件金頸鏈及吊墜畀佢哋揀。二人有商有量，好快就睇中一個金吊墜和一條金鏈。似係送畀即將出世嘅猷啟B女做禮物。逗留約廿分鐘，三太碌卡找數，二人齊齊離開上車。長腿超雲沿途微笑散發仙氣，親切有禮。



採訪 : 李權威、李維隆