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親子溫馨暢聚　姚樂怡陪囡囡學化妝

2019-10-23 列印
■姚樂怡看着囡囡化妝一臉滿足。
■姚樂怡陪囡囡學扮靚當親子活動。
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　　姚樂怡、容羨媛（Fion）、王曉君（Elaine）及KOL Amanda日前齊齊攜同女兒，應邀出席Time Square舉行的「兒童彩妝教學親子活動」。當日活動由資深著名化妝師Tanya Tin（田雅池）親自教授彩妝技巧，深入淺出地向家長及小朋友講解兒童彩妝基礎理論，並即場配合詳細的示範，教導小朋友如何為自己完成趕上潮流，而又不失童真的日常及派對妝容，為熱愛時尚的家長及小朋友帶來一個歡樂下午，一眾小朋友均對化妝大感興趣，場面溫馨又可愛。

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