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歐陽巧瑩等完約勤生B

2019-10-23 列印
■26歲的Tammy，計劃30歲前盡量生多幾個B。
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　　歐陽巧瑩（Tammy）昨日出席明珠台活動，見她小腹微隆身型又大了一個碼，但她否認有喜，「未需要恭喜！（未講得？）不是，我早前病了，腸胃炎入醫院，凌晨肚痛叫老公（林師傑）助我去醫院，是純粹的肥。」

　　Tammy透露較結婚時肥了20磅，她又直言目前是等明年完約狀態，更笑言下次可能是懷孕後再跟大家見面。談到《今宵》反應好？她說：「多謝觀眾喜歡，但我已決定專心於家庭，要準備生小朋友的情況，沒法繼續幕前工作。」

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