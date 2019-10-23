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網傳遭長子埋怨 霆鋒發聲明斥失實

2019-10-23 列印
■霆鋒強調不會容忍假新聞影響兒子。資料圖片
■婷婷在社交網晒新相。 網上圖片
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　　謝霆鋒於2011年與張栢芝離婚，兩名兒子Lucas和Quintus交由栢芝照顧，栢芝不時晒三母子溫馨生活照，霆鋒每被傳媒問及兒子時則避談，保持低調。昨日突瘋傳霆鋒的12歲長子Lucas接受「香港傳媒」訪問，怨爸爸經常無影，又指爸爸配不上媽媽；但傳聞並無任何來源，似是內地網上假新聞一則。霆鋒所屬的英皇娛樂發聲明，譴責有關報道失實、誤導，指霆鋒絕不會忍受，會盡一切方法保護孩子。

　　此外，霆鋒胞妹婷婷於6月時在溫哥華秘密產女，昨日她在社交網晒靚相，更留言指雖然女兒不在身邊，但不停看愛女的照片以作安慰。

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