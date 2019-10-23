港人陳同佳涉嫌在台北殺害女友後潛逃返港一案，觸發港台政治爭拗，事件發展峰迴路轉。在陳同佳今天因洗黑錢罪刑滿出獄前夕，台灣陸委會致函港府，表示今日將派人員來港，帶回自願投案的陳同佳，同時希望港府提供陳的認罪書、口供等，以便對他在台罪行展開調查。 早前台灣民進黨政府對陳同佳發出通緝令，現在他鼓起勇氣自願赴台投案，台灣政府卻拒收，把政治凌駕於公義，反指這是港府的政治操作。但明眼人看穿民進黨的圖謀，因為自陳同佳潛逃返港後，港府擬制訂移交逃犯法案，圖把移交安排擴大，怎知觸發反修例風波，台灣民進黨政府樂於隔岸觀火，甚至煽風點火，事關本港反修例爭議，給台灣的總統蔡英文大好機會質疑一國兩制...

2019-10-23