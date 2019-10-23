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超儀叢林拍戲險暈倒

2019-10-23 列印
■超儀在叢林內開工吃盡苦頭。
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　　何超儀繼早前赴加拿大拍攝《Lucky Day》後，又於上周飛到馬來西亞古晉拍攝大片《Rajah》，接連演出兩部荷里活電影，令超儀大感興奮。

　　在《Rajah》中超儀飾演霸氣女軍閥，在片中不乏打鬥及奔跑戲份，她透露在叢林開工，不停被蚊蟲咬，加上天氣悶熱，令她汗流浹背；有時更要用特效煙霧，令片場更熱，有幾次她幾乎呼吸不到而暈低。電影由陳子聰任監製，超儀笑言老公以「高規格」批評她的演技，被她以一句「我比你有經驗」擋回去。

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