﻿屋邨公園捕獲準新郎瀡滑梯 陳山聰陪姨甥女玩 超有父愛

陳山聰今年的43歲生日願望有二， 一係劇集《金宵大廈》收得，二係結婚生女。11月1日(下周五)山聰就做「老襯」，雖然未見「雙喜臨門」，好彩恨做老竇恨到癲嘅佢，準老婆個妹家有得意囡囡芯芯。上周六(19日) 下午四時多，帶住黑超，一身潮人打扮嘅山聰帶住未來姨甥女去坪石公園遊樂場玩，潮山聰返老還童跟歲半嘅可愛芯芯玩足成粒鐘，玩晒搖搖船、瀡滑梯同盪鞦韆，難得山聰樂在其中，較芯芯更開心，而且陪細路女玩時，表現溫柔又細心，慈父feel湧晒出嚟，問鼎視帝前可以率先攞個「及格老竇」獎喎！



43歲陳山聰近日向前妻Ponny爆喊認錯，坦承對過去做過嘅事深表後悔，而山聰用了6年時間成功洗底，更憑着 《金宵大廈》保安員「阿蕭」一角成為網民力推視帝。上周六，山聰偷閒帶住穿彩虹裙仔的姨甥女現身坪石公園遊樂場，作為潮人，山聰去遊樂場陪細路女玩都Keep住造型不能輸，帶黑超，穿爛牛，加埋戒指、頸鏈，星味超濃。現場有成50位大人同細路，山聰親切地跟街坊們逐個打招呼，亦有唔少細路仔粉絲大叫阿蕭哥哥，要求跟他合照，如迷你版影迷會。



陪小朋友玩七情上面



當日同行的還有山聰準姨仔及傭人姐姐，卻未見未婚妻Apple。而山聰主力負責同芯芯玩，傭人姐姐從後支援，而準姨仔負責影相。43歲的山聰玩得相當投入，全程笑到四萬咁口，從後推鞦韆，又拖小朋友跑上跑落去瀡滑梯，玩搖搖船時配埋音發出BB玩樂聲，仲做埋搖擺肢體動作，玩到七情上面，加埋滿足笑容，好有愛。玩完一輪，他溫柔地問芯芯：「點呀，係咪好暈呀？嗱，你企喺度先。」跟住小心翼翼地扶小朋友企喺度，又抱她坐喺身邊再玩，慈父味飄晒出嚟。玩到夠皮，山聰仲搶住拖小朋友離開。其間有街坊見他玩得咁Happy，笑住叫他快啲生番個！他即答：「我都想。」



鍾意女仔因為好嗲豬



對於被野生捕獲陪未來姨甥女去公園玩，山聰大笑說：「其實呢期忙緊拍新劇《大步走》好唔得閒，因為我好錫阿妹(芯芯)，一得閒就同阿妹去玩，咁啱嗰日係假期，我又做完嘢，佢媽咪又得閒，咪車佢哋去玩囉。我唔介意喺屋邨公園蒲頭，藝人都係普通人啫，同小朋友去玩又唔係喺夜店玩。」對於有小朋友認得佢係「阿蕭」，佢答得輕鬆，「ok啦，我又冇乜所謂。」至於問點解同小朋友玩都要着得咁行？他笑說：「唔關事，因為晚上有約。」下周五結婚的山聰因為仲忙緊拍新劇《大步走》，所以未識緊張。對於姚子羚爆他恨生女恨到流晒口水，他說：「生仔生女都冇所謂，湊阿妹湊得多我鍾意女多啲，阿妹真係好得意，而且女仔嗲啲。」另外他亦透露Apple未有喜，所以大家唔使猜測，多謝大家關心。問到恨生女定恨攞視帝？他又大笑說：「唔係有冇信心問題，係仲未有資格攞獎，仲有好大好大進步空間，繼續努力啦。」依家的山聰如同《金宵大廈》結局一樣命運改變了，對此他說：「跑步令我改變，因為跑步令人變得好正面和開心，開心就自然一切都會好。」



採訪：方騫平



