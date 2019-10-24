  • 2019年10月24日 星期四
  • 29º
  • 56%
熱門： 陳同佳修例風波林鄭月娥管浩鳴謝振中

日報新聞 > 娛樂

暢談發展副業 陳嘉桓「看透」黃宗澤

2019-10-24 列印
■陳嘉桓成為皮紋分析師，更開設了公司。
■倪晨曦愈近婚期愈緊張。
Previous Next

　　陳嘉桓與倪晨曦昨日出席活動，陳嘉桓透露現時在演員身份上多了一份副業，因為她成為「皮紋分析師」，陳嘉桓指看指紋可以了解對方的性格，朋友說被她看完感覺被起底。

　　陳嘉桓透露自己的指紋顯示踏實及黐家，搵另一半最好成熟、喜歡玩及多話題。好友余香凝及曾鬧緋聞的黃宗澤也被她看過指紋，她透露黃宗澤的內裏性格是很多想法及喜歡新鮮事物，至於兩人夾不夾？她笑笑口說不知道。

　　另外，倪晨曦的婚期延至明年2月舉行，她身穿婚紗表示終於有結婚的感覺，婚期接近心情開始緊張及興奮。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd