失婚具慧善學懂「自愛」

韓星具慧善與安宰賢鬧婚變後互相數臭餘波未了，婚變後日前首度談及離婚後生活和心情的她透露：「最近我入醫院時，他（安宰賢）發短訊給我說『要回家拿冬天的衣服』，這是我倆之間最後一次聯繫。現在我也不愛他了，因為他不愛我。通過這件事，我學會了相信自己，而不是相信愛情。」她又表示現在每晚睡前也會對自己說：「我愛你，具慧善」，不想讓離婚成為持續的傷痛。



