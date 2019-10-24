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社會氣氛影響心情 湯寶如望盡快回復平靜

2019-10-24 列印
■湯寶如（左）表示最快明年重開騷。
■陳凱詠有份做嘉賓。
■駱振偉（右）和彭嘉麗（右2）跟湯記合作主持節目。
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　　湯寶如（湯記）本來於上星期在旺角舉行音樂會，最後因個人問題取消了。昨日，湯記錄影主持的ViuTV音樂節目《Chill Club》時表示，受現時社會氣氛影響，大家心情不好，希望社會盡快回復平靜，她說：「之前出街好似去了模擬世界，8點幾已幾乎無燈，希望社會快點平靜，大家要和平、言論自由都可以，但希望和平理性地去傾。」

　　提到新節目，湯記表示暫定13集，已錄了3集，直言比以往主持的節目壓力少，卻多了自由度，監製更指連粗口都可以講，問到有甚麼嘉賓？她透露已邀請了太極、關心妍及釗峰等，並想搵方皓文和陳慧嫻上節目。

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