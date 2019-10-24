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48歲李英愛回歸影壇「尋子」

2019-10-24 列印
■李英愛的新片《找到我》下月底在韓國上映。
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　　48歲韓國影后李英愛今年結婚10周年，與丈夫育有一對8歲半龍鳳胎，婚後人妻亦減產，前年才回歸視圈拍了劇集《師任堂》，到近日她相隔了14年終於重返大銀幕，拍攝了新片《找到我》。驚慄新片講述她走失了6歲的兒子，事隔多年後，再從一群陌生人中尋找兒子。

　　昨日《找到我》公開了首張宣傳海報，見李英愛的大頭相是一頭亂髮，流着兩行淚，並以手拭淚。網民指雖然只是一張海報，仍大讚李英愛的演技已經爆發出來。

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