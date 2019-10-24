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道端Angelica被起訴恐嚇罪

2019-10-24 列印
■道端不時在網誌晒性感相。
■道端涉嫌恐嚇惹官非。
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　　日本混血名模道端Angelica的韓籍金姓丈夫月初因涉恐嚇被捕，金氏被指聲稱要插一名40多歲男職員的眼睛，並勒索35萬日圓（約25,000港元），案發時同場的道端亦被落案起訴恐嚇罪。有日媒報道指，受害人曾與道端相戀，當日兩人共處一室被金氏發現，即向男方恐嚇，亦有指是有人佈下的屈錢騙局。圖：網上圖片

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