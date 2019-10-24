揭《巾幗》不和內幕 娥姐雯女一吻泯恩仇

鄧萃雯與商天娥於2009年合作拍攝劇集《巾幗梟雄》時屢傳不和，事隔十年，二人日前出席「幸福傳聲基金會」分享會，娥姐主動邀請雯女上台話當年。



向來直接的娥姐向身旁的雯女透露當年二人傳不和，人家講是非時也有搭嘴，「無論之前講過咩都好，我今次第一次分享也是因為你才做！」娥姐更吻了雯女一下，兩人笑說是基督泯恩仇。



娥姐還分享人生低潮期︰「當時公司跟我傾續約時有加人工，但卻說了一句『娥，我都唔明點解連幕後人都話你有問題！』當時的我很難過，決定不再續約，每日都在家哭，不斷問自己『點解會係咁！』之後我回想，其實跟人溝通是好重要。」



