﻿Quit社交網 退下火線 黃秋生隊啤開心吹水

三度獲封影帝嘅黃秋生，喺社交網誌好活躍，不時發表大膽言論，直腸直肚。但早前佢卻突然宣佈「棄玩」，坦言覺得好攰，跟大家說再見。其後，秋生火速轉玩純英語嘅社交網，感覺更自由同和平，一身安樂晒啦！日前晚上，呢位藝術家脾氣嘅影帝約咗男女友人去大坑飲酒gathering。見戴上牛仔帽嘅佢，吹水3小時好風騷，笑容滿面又手郁郁，似足開talk show。



集影帝、視帝、劇帝於一身嘅58歲黃秋生，早排同梁祖堯、徐天佑等演出舞台劇《尋常心》後，又為好朋友嘅《林海峰是但噏Happy Monday 2019》做特別嘉賓。在Encore嘅party環節上，見秋生脹咗成個碼、穿上金色西裝現身紅館舞台，化身「黃經理」聲嘶力竭大唱rock歌，又表演口風琴。尾場順利演出過後，Jan仲爆秋生第一次綵排後，細細聲跟佢講可以搞個演唱會，不過秋生聽罷即說已打消念頭，大呻唔容易。



近日轉玩純英語社交網嘅秋生，坦言：「It's more freedom, peaceful and reasonable here（意指更自由及和平等）。」做人更輕鬆自在，平日一臉嚴肅嘅佢笑容自然多咗啦。日前晚上8時左右，見秋生戴上牛仔帽、英氣十足咁同女助手Moon、以及一男一女友人去大坑嘅酒吧happy hour。面向大街坐嘅秋生一邊隊啤；一邊happy吹水，唔經唔覺已暢飲幾杯。酒精落肚，秋生表現寧舍風騷，開始手郁郁，指手劃腳大動作傾偈，只見中女友人和長髮男友人不時點頭大笑，似乎好認同秋生說法。



High到除帽散熱



一行四人食吓小食歎啤酒，男女友人不時行出門外食煙叉電，但秋生3個鐘只食了兩支煙，煙癮明顯唔大。其間，秋生飲到面紅紅，要除帽散熱。直至11時許，眾人起身走人，有酒客趁機搵影帝合照，秋生都來者不拒，影完齊齊行去街頭搭的士，長髮男友人送秋生及兩女上車後再獨自離開。



採訪：李維隆、張詠森