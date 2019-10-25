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《紅海》入圍爭金雞獎　林超賢喜獲專業評審認同

2019-10-25 列印
■林超賢去年已憑《紅海行動》掃百花獎5大獎。
■《緊急救援》是明年賀歲檔的大片。
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　　英皇電影《紅海行動》入圍第32屆中國電影金雞獎最佳故事片、最佳導演（林超賢）及最佳女配角（蔣璐霞）提名，身為唯一入圍最佳導演的香港代表，林超賢直言：「感到相當興奮！」

　　《紅海行動》繼去年橫掃第34屆大眾電影百花獎包括最佳故事片、最佳導演等5項大獎後，今次再入圍金雞獎，導演林超賢表示：「百花獎以觀眾投票為主，金雞獎由專業評審評選，連續兩年可以參與其中，自然是加倍興奮！」今年頒獎禮將於廈門舉行，林超賢曾在廈門拍攝新片《緊急救援》，所以有一份情意結。《緊急救援》將於明年內地春節檔上映，林超賢表示現正趕做後期製作，由於特技數量太多，所以壓力頗大！

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