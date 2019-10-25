孔劉鄭裕美《82年》 韓國開畫膺票房No.1

自《鬼怪》後暫停拍攝任何影視作品的孔劉，第三度與鄭裕美合作拍攝電影《82年生的金智英》。電影於前日在韓國上映，開畫首日已勇奪票房No.1，吸引了138,970位觀眾入場，並以10倍入場人次之距離，遠遠拋離同日上映的《第一滴血：終極血戰》。



同日晚上，孔劉的經理人公司向一眾孔大叔Fans派福利，上載多張他拍攝該片的海報花絮相和視頻，可見他與鄭裕美合作多次已非常有默契，故拍攝得很順利。拍外景時，貓奴孔劉發現有肥貓出沒，更趁拍攝空檔看貓，只見肥貓反肚好得意，搞到佢唔捨得走，邊行邊擰轉面望，一臉依依不捨。



