  • 2019年10月25日 星期五
  • 27º
  • 69%
熱門： 養和龍門冰室薩摩耶犬修例風波大閘蟹

日報新聞 > 娛樂

《墮落花》多情慾戲 關智斌濕晒叫辛苦

2019-10-25 列印
■關智斌笑言拍激情戲很累。
■鄧萃雯透露，與商天娥早年曾合唱。
Previous Next

　　鄧萃雯及關智斌（Kenny）昨晚出席品牌活動，Kenny談到與溫碧霞主演電影《墮落花》獲選為今屆香港亞洲電影節「隆重呈獻」環節，他表示受寵若驚，被指復出香港影壇便有好成績，他笑言：「這番話真的有點不好意思，講完也掩住半邊面笑。」他透露預告片中情慾戲對手是郭奕芯，當日連拍三場激情戲，全日在片場無着過衫，不停流汗很累，Kenny笑言若要露股便要深蹲，操出翹臀才可以露。

　　另外，雯女回應指與商天娥一吻泯恩仇，她笑言沒想到對方會吻她，其實王祖藍2016年為她搞入行30周年分享會時，已邀得娥姐出席合唱。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd