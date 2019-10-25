賭王何鴻燊償願抱男孫 ﻿猷君喜獲麟兒﻿﻿取名廣燊﻿

今年5月，賭王何鴻燊四房兒子何猷君在上海向超模奚夢瑤求婚成功，並於7月在內地領證結婚。當時有傳奚夢瑤雙喜臨門，猷君昨日就在社交網開心地宣佈太太為他誕下一子，BB取名何廣燊，還稱實現下月便98歲的父親的願望，就是「我們家終於有第五代的男丁了！」本報記者



賭王何鴻燊家族喜事連連，三房兒子猷啟年頭宣佈已婚兼誕女，雙喜臨門；四房長女超盈在8月誕下女兒「荷包蛋」；昨日，超盈的弟弟猷君宣佈榮升爸爸！



初為人父的猷君撰長文感激太太道，「好久不見！跟大家分享一個我們家族的大喜訊！我和我老婆奚夢瑤升級當爸爸媽媽了！謝謝我老婆小明！陪伴她從懷孕到生產的這段時間裏，我才知道當媽媽的犧牲與不易……我爸爸下個月就98歲了，他對於我來說，是像超人一樣的存在，無所不能，我小時候的願望他通通能幫我實現。可對於他自己，卻一直有一個願望沒有實現，那就是抱孫子。今天終於能夠很高興地告訴他，他有長孫了！他老人家的願望終於實現了，我們家終於有第五代的男丁了！」



BB英文名Ronaldo



猷君又透露了BB的名字，「我們家一直都是根據族譜『啟世鴻猷廣』取名的，第二個字是每一代通用的，第三個字是父親取，寄寓對小孩的希望。以前說過，他的財富是他給每一個兒孫的禮物，能積累多久多少就看自己的本事了。可是對於長孫而言，他希望給到一份獨一無二的，一份能夠陪伴一輩子的禮物，那就是把他自己的名字送給長孫來繼承。所以，我兒子很榮幸地叫何廣燊。」猷君表示為BB改了英文名Ronaldo，希望他會又高又帥！







