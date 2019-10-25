﻿觀眾勁讚 《牛下》翻生收視高執身彩 張振朗 吳岱融 唔怪黃心穎

TVB劇《牛下女高音》播出唔夠兩星期，不但口碑唔錯，最高有成27.1收視點，身為主角的吳岱融同張振朗當然開心。其實呢套劇一度因為黃心穎的偷食事件，搞到變成倉底貨，仲諗住搵江嘉敏補拍過先推出，估唔到口依家成功翻生做埋台慶劇，仲有咁好成績口添！雖然個劇咁多波折，學岱融哥話齋「真係似坐過山車咁！」但係問到佢同張振朗有冇怪過黃心穎累街坊，佢哋都異口同聲話：「真係冇怪過佢！」憑該劇成功破咗「地獄黑仔王」惡名的張振朗，仲話睇嚟套劇條命好硬，咁大家嚟緊就睇吓收視，可唔可更上一層樓啦！



岱融哥話最初收到該劇劇本時，已覺得係妤嘢嚟，「真係要讚吓編審龍文康，佢真係寫得好好，除咗難得用中佬做主題，內容仲夠晒貼地，演起嚟都容易投入好多，相信觀眾睇起嚟都好易有共鳴。」講到角色「大爆」，他都認為同自己幾似，「我對住老婆都係報喜不報憂多，好似『大爆』咁都係唔想佢擔心啫！（係咪都咁怕老婆？）我哋呢啲係尊重。」不過講到「陰柔」，佢就強調：「我諗每個男人都介意人咁講，所以話個劇講出好多男人心聲，貼地囉！」



中佬合唱團齊搵銀



該劇本來慘被黃心穎連累變倉底貨，岱融哥坦言：「真係好似坐過山車咁，拍嘅時候好開心，點知又話播唔到，後尾又變咗台慶劇喎！心情真係好似坐過山車咁㗎！」不過他無對心穎不滿，「真係冇怪過佢，都唔到佢控制嘅。」講到個劇成績好，他都覺得好開心，仲希望可以多啲這種題材劇集，「暫時劇集口碑同收視都不俗，都希望可開拓中佬主題嘅劇，其實中佬有好多故事可以講。」他更想劇中的中佬合唱團可以繼續維持落去，「我哋一班中佬合作得好開心，平日通常分開合作，對手戲又唔多，今次大家真係過足戲癮，呢個合唱團現實可拍住演出，搵埋真銀就更加好啦！」



張振朗坦承最初個劇播唔到，仲畀人封做「地獄黑仔王」，不但冇怪心穎反而諗係咪自己問題，「嗰時都有擔心係咪自己累街坊呢？但口依家播到仲做埋台慶劇，我成功破咗地獄啦！但我真係冇怪過心穎，我哋係朋友，冇佢呢個咁合拍嘅對手，唔會有咁多火花，我哋互窒啲戲，係一齊度出嚟，好似有場戲我仲突然將成個橙塞入佢個口度，佢個反應好真實，要大家好熟先做到。」講到每個劇都有佢條命，他即搞笑說：「咁呢個劇條命好硬！」



開到口恨唱主題曲



對於《牛》劇中唱《一生何求》獲好評，他坦承恨多啲唱歌機會，所以希望自己有份演的劇都順利出街，特別是首部擔正的《堅離地對堅離地》，「聽講會喺馬來西亞播先，呢套劇我瞓晒身去演，仲第一次唱埋主題曲，所以特別想佢出到街。」32歲的張振朗又指跟26歲女友楊偲泳，會互相支持對方作品，雖然早前被傳媒影到見埋家長，感情穩定，但暫時未有結婚打算，「我哋口依家仲係事業搏殺期，有車有樓先諗結婚啦！」經常在社交網放湊侄仔日常的他，坦承好鍾意小朋友，將來一定做老竇之餘，仲話拍劇都想過吓老竇癮，「除咗做癲佬、奸角外，我好想試吓演好似《阿郎的故事》嗰啲咁嘅老竇，成日整蠱吓個小朋友應該幾有火花㗎！」



撰文：杜淑霞 攝影：李維隆