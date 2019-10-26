﻿張慧儀拍完《假設性無罪》呻空虛

香港的暴力示威走到今天，參與人數銳減，但暴力程度繼續提升。 在民陣上周日大遊行舉行前，先後有民陣召集人岑子杰遇襲受傷，以及一名黑衣人被持雙程證的廣西人劏肚。「劏肚事件」尤其奇怪，那名內地人在街頭襲擊人之後不逃走，還留在原地讓人拍攝還不斷大叫愛國口號，十分違反常情。施襲者的手法也甚為奇特，只把對方的肚皮劏開，露出了腸臟，卻沒有用刀深插對方身體，沒有傷及主要器官，取其性命，但看起上來卻相當恐怖。 先不理會這些不尋常的襲擊是誰人指使，但客觀的效果會增加支持示威群眾的憤怒，催谷更多人出來示威。在上周日的非法示威期間，雖然警方事先收到線報，截獲了四十二枚汽油彈，但暴徒仍投擲了超過一百...

2019-10-26