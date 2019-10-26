  • 2019年10月26日 星期六
  • 27º
  • 69%
熱門： 起底香港航空烏魯魯連儂牆譚詠麟

日報新聞 > 娛樂

﻿張慧儀拍完《假設性無罪》呻空虛

2019-10-26 列印
■張慧儀希望可以再與ViuTV合作。
Previous Next

　　張慧儀今日到電台接受訪問，談到ViuTV劇集《假設性無罪》日前大結局，她大呼不捨，頓覺少了寄託，期望原班人馬再合作。她說：「大家拍緊時已經覺得15集太少，加上拍得好開心，我同邵仲衡同梁漢文又係第一次合作，都幾有新鮮感，希望快啲有下次。」談到ViuTV與TVB的分別，慧儀直言ViuTV每日的工時最多是12、13小時，每星期又有假期，會讓演員有休息時間，不會「Chur」得太盡。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd