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﻿馬浚偉開騷　被陳志雲問到口啞啞

2019-10-26 列印
■馬浚偉與陳志雲在台上合唱粵曲。
■馬浚偉開首個個唱，自言從未放棄唱歌。
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　　入行26年的馬浚偉（馬仔）前晚在香港演藝學院舉行《Dream Big 馬浚偉演唱會2019》首場演出，並邀得陳志雲擔任旁述，二人又合唱粵曲。

　　陳志雲在台上坦言不知馬仔暫別無線，追問馬仔為何仍強調雙方關係好，馬仔被問到口啞啞不懂回應。當被問到突然出新歌及開演唱會，馬仔直言從沒放棄唱歌，亦有在美加開騷，香港則未開過，陳志雲笑指馬仔即是「光復樂壇、時代革命」，叫台下為馬仔加油並大叫「馬浚偉！」然後觀眾附和嗌「加油！」之後陳志雲突然改叫「香港人！」觀眾再嗌「加油！」馬仔聞言無奈稱：「乖啦！」
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