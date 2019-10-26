﻿恩愛夫婦 視狗如命 Eric Kwok湊「金菠蘿」 「一家三口」家庭樂

音樂人郭偉亮（Eric Kwok)和葉佩雯（Grace）結婚8年，一直未有計劃生小朋友，多年嚟兩公婆keep住養狗仔，不知幾happy。日前晚上，呢對狗奴夫婦拍拖去淺水灣dinner，都專登帶埋一歲多嘅白色爹利犬「金菠蘿」同行，仲遷就「阿女」坐露天餐廳。見恩愛夫婦食吓飲吓又傾吓，之後「Daddy」就獨自拖金菠蘿去散步，最後「兩父女」開心折返，join返Grace「一家三口」溫馨回家。



因為激似荷里活影星羅拔唐尼（Robert Downey Jr.），而有「港版Iron Man」之稱嘅郭偉亮，同老婆葉佩雯由拍拖到結婚一齊19年，二人唔生小朋友主力湊狗，不過自去年白威（Westie）狗女Nana因病離世，二人連番飽受失去「仔女」之痛，傷心咗一段日子，今年初二人心癢癢，喺社交網誌喜迎家庭新成員，Eric以英文留言：「在過去的14年，我們養過三隻狗，Ah Jun、Toro和Nana。那些年已經過去，現在新的時代開始了。這個小傢伙的名字是菠蘿，全名金菠蘿！」回復「開心湊女」嘅日子。



日前晚上7時，Eric兩公婆揸車去淺水灣放狗仔。二人揀選在一間露天餐廳坐低，方便照顧「囡囡」。見二人點了凍檸茶、凍咖啡及幾款食物，邊食邊講，有說不完嘅話題。只見面圓身腫幸福肥嘅郭太穿上長袖衫，愈坐愈熱，要出動私伙風扇仔放枱上「自私吹」降降溫。其間Grace又不時睇手機，再與老公開心share。



同狗主輕鬆吹水



Hea足大半小時，人夫開始每日嘅指定動作放狗散步嘞！見佢獨自拖住囡囡去散步，當見到其他愛心狗主時會輕鬆微笑大談狗仔經。見到金菠蘿同其他狗仔追逐嬉戲，Eric笑得特別甜。15分鐘過後，Eric睇睇錶怕悶親老婆，即帶囡囡折返餐廳，一家人再行去取車返家。







採訪 : 李維隆、張詠森、李權威