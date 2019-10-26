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﻿狗友聚會

2019-10-26 列印
■Grace睇實金菠蘿；老公就左右手幫友人拖狗。
■男友人接回狗仔後，Eric夫婦拖狗走人。
■好怕熱嘅Grace，風扇仔不離手。
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  另一日下午同一個地點，又見到Eric和老婆帶金菠蘿去街街，呢日就多咗Eric嘅男友人，以及其兩隻愛犬。三人喺餐廳歎冷氣食tea，逗留近一小時，兩男首先拖狗步出，男友人托Eric幫手湊愛犬，然後如廁。其後，Grace埋單出門就負責睇實金菠蘿。等埋男友人接番狗仔，Eric夫婦就拖住愛犬行去取車走人。

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