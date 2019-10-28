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連詩雅認升Cup：填滿泳衣

2019-10-28 列印
■連詩雅有意做豐胸療程再升cup。
■連詩雅泳照好有睇頭。
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　　連詩雅（Shiga）前晚為「善心滿載仁愛堂」錄影前，談到她早前於社交網大派福利，比堅尼照顯得上圍好有睇頭。Shiga透露早前因拍攝《使徒行者3》操肌，再加上多做胸肌動作，笑言上圍「的確飽滿咗」。談到可有升Cup，她笑說：「以前着泳衣感覺好空洞，o依家係填滿咗嘅。」她透露媽媽身材正宗「有前有後」，大歎她未有遺傳好身材，希望她可以二次發育。

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