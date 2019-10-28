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心美透露未計劃回港 心穎被指情緒仍波動

2019-10-28 列印
■心美和陳思銘齊宣傳《男士堂》。
■心穎因偷食事件，險令《牛下》未能播出。
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　　黃心美和有「補習界王力宏」之稱的陳思銘（Samuel），日前為主持的電視節目《男士堂》宣傳，不過二人在節目無合作，訪問當天是首次見面。

　　問心美有否看胞妹心穎的新劇《牛下女高音》？她表示只睇過第2集，心穎有無睇就不知道，她說：「我們有聯絡，但無了解她的生活，因為我很忙。（心穎現在的心情如何？）都係ups and downs。（心穎有無計劃回港？）還未有。」說到心穎因「安心偷食」事件，令《牛》劇播放引發許多負面聲音，心美指任何事都有好多聲音，自己不會去留意。對於有報道指心穎在港有置物業，心美指道報道牽涉到某些人或公司的操守道德問題，已交由律師處理、保留法律追究權利。而Samuel則直認是緋聞女友唐詩詠的忠實fans會煲劇支持。

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