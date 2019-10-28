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老公生日飯局敍天倫 伍詠薇：平淡是福

2019-10-28 列印
■伍詠薇有老公（左） 及哥哥現身撐場。
■林子博帶患極罕有癌症「平滑肌肉瘤」的太太董燕君睇戲減壓。
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　　伍詠薇和林子博一家四口等前晚出席動畫《愛登士家庭》首映禮。有份為動畫配音的伍姑娘與老公練海棠一起到場，哥哥伍經衡亦有親身支持。伍姑娘稱平時少看卡通片，今次是入行多年首次為動畫配音，笑謂錄音時間比預期少，錄完又要將錄音寄到美國審核，她說：「我好叻女，美國那邊聽完只補回一句對白，我事前都有做好多功課，有句長對白對住隻貓講了200次，我幾鍾意這部黑色幽默的動畫，如果香港會做這類電影，我會自薦做女主角。」她又提到丈夫日前生日，兩人與家人食飯慶祝，笑指平淡是福，「我父母不在了，他的父母都差不多90歲，禮物都是浮雲，安排一餐溫馨飯局最好。」

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