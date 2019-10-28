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琦琦感冒傳女怕惹埋老公

2019-10-28 列印
■琦琦昨日帶病支持活動。
■康復中的華哥有陪妻跑步做運動。
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　　琦琦昨日帶病出席慈善步行活動，她透露14歲女兒Ella被她傳染感冒，為免老公任達華「中招」影響工作，現在家都會自我隔離。另外，問到華哥早前遇襲受傷，琦琦透露丈夫康復進度良好，還在做物理治療，有空會和女兒跑步做運動，不過受傷的右手就不能出汗。

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