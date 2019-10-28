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阮兆祥如期開騷 群星捧場

2019-10-28 列印
■阮兆祥前晚在台上感動落淚。
■阿佘昨晚亦有捧阮兆祥場。
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　　阮兆祥的演唱會昨晚如期在旺角麥花臣場館舉行尾場，因油尖旺區爆發抗爭活動，防暴警要於場館外染布房街設封鎖線，八時半開騷後場館更落閘。眾多圈中人包括：佘詩曼、周家蔚、林曉峰、上山詩納及錢國偉等亦有捧場。阿佘與家蔚表示是搭車提早抵達，沒遇到警察或示威者。

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