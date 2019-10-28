﻿台北獨訪 為Netflix首部華語劇打到癲 張孝全罕爆家事講囝囝

台灣男神張孝全首度跟新鮮出爐的台灣金鐘視后賈靜雯合作，演出Netflix首部華語原創劇集《罪夢者》。該劇將於本月31日（本周四）上架，身為男女主角的兩人日前聯同主演的章立衡（甄珍兒子、前名劉子千）在台灣接受《頭條》獨家訪問。孝全透露戲中有大量打戲，又勁讚視后演技出色到令他一度掛住做觀眾唔記得咗演戲；而全程負責搞笑的立衡就不停話孝全是偶像，又指對住視后演戲太緊張，搞到拍動作戲受傷噴血收場。講到私人嘢，三人一樣好鬆口，連早前被爆去年秘婚兼生Ｂ的孝全，自爆雖然囝囝快一歲，仲適應緊呢個新身份，學緊點樣做老竇，仲話相信將來再演爸爸角色一定會有唔同，「張太太」們拭目以待啦！



《罪夢者》是台灣導演陳映蓉首部電視劇集，她希望打造出獨特另類、充滿人性糾結的東方黑幫世界。自認是導演粉絲的孝全，坦承當初是主動爭取演出，「最初在台灣報紙上看到覺得好有趣想要多了解，就請經理人去聯絡，本身我也是很欣賞導演，很喜歡她的《騷人》。」他又笑言唔知導演係咪專登安排角色跟他一樣名叫「全」。



章立衡靠體毛爭角色



劇中孝全、立衡跟靜雯是青梅竹馬，「阿全」跟狂野的「阿鬼」同時愛上「靜芳」，兩人之後加入黑道，但一次意外令「阿全」入獄，被迫跟幫他生了兒子的「靜芳」分開。講到同角色相似度，孝全話唔多講嘢一面最似，「我有一面是不說話，特別是以前。（記者：所以以前跟你做訪問比較辛苦！）是是是，現在比較多話。『阿全』是比較壓抑不太表達自己，放在心裏，這部份跟我有點像。」賈靜雯就覺得自己跟角色「靜芳」的愛情觀最不同，「最不相似可能是我沒辦法好像『靜芳』在監獄看『阿全』，一次又一次被他拒絕，太折磨了，如果是我，我不會跟他拖拉那麽久，要不我就堅持到底，愛情方面我會比較理智一點。」香港觀眾認識的立衡，一直是個乖乖仔，跟「阿鬼」不論外型上和性格反差極大，導演這樣選角，原來三位演員事前都驚訝，但孝全和靜雯跟立衡對戲後，就大讚導演無揀錯。不過，立衡卻自爆導演因他的滿身體毛選他，「當初導演問我能不能留一點鬚子，又聽說我是長很多毛，她看到就讓我來演，我是因為毛的關係能把『鬼』演出來。」



近年三位主角身份上都有所改變，譬如：孝全被爆去年跟圈外女友結婚，更於去年12月生埋囝囝；靜雯就憑劇集《我們與惡的距離》剛當上了金鐘視后 ；立衡也由劉子千改名為章立衡。他們都坦承這個新身份對未來確實有轉變。孝全說：「這個事情肯定會有很大改變，但真的大到讓我自己覺得驚訝還未有，可能還要一點時間吧！我也在適應自己這個狀態。（立衡：要等孫子出來時候！）哈哈！那時候就懂啦！（立衡：嘩！原來是這樣呀！）我覺得最大改變是，發現有小孩跟沒小孩，碰到小孩的時候，人的狀態會很明顯覺得自己不一樣，我以前碰到小孩，為了拍戲我還是會，但是不知如何真正跟他們相處，我怎樣做他們會開心呢？現在比較懂一點點，跟他們怎樣相處，我也希望將來演出時會有改變。」



賈靜雯視后變煮飯婆



日前被老公修杰楷爆料攞視后翌日便要做煮飯婆，靜雯也坦承獎項對她的改變不太大，「那天當然非常開心，但起牀也是過着當媽媽、太太的生活，現在也沒有太大感覺，當然開心收到很多的祝福。畢竟我在這行很長時間，也不會因為拿獎會有多麽的不一樣。」至於32歲的立衡就想快點成家，「我想快點找到一個姑娘生幾個孩子，讓媽抱孫！跟偶像（孝全）的步伐，他怎麽做我就怎麼做。（對象有甚麼要求？）要看緣份。（要先過媽媽那關嗎？）（看着孝全）偶像你說，你有經驗！（孝全點頭）家庭融洽很重要，所以跟媽媽相處到很重要。」



撰文：杜淑霞