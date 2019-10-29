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珍惜與洪永城友誼唐詩詠叫網民：不要搞事

2019-10-29 列印
■翠如是詩詠及洪永城的好友。
■詩詠身上的珠寶價值不菲。
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　　黃翠如日前的生日會，唐詩詠與舊愛洪永城同場到賀，詩詠昨出席活動就被問會否有嫁期？她說：「可能很快呢，但現在真的沒蜜運（有追求者？）沒有，我期望緣份慢慢到來。」她直言因壓力很大，不會再與圈中人拍拖，現覺得圈外人較好。問翠如可有筍盤介紹？詩詠笑言：「對象都要先過翠如那一關！」談到仍有網民叫詩詠與洪永城復合，詩詠聞言說：「不要搞太多事啦，大家尊重我們，我們也珍惜這段友誼。」

　　翠如昨出席另一活動時亦被問到「洪唐復合」話題，她說，「洪永城拍緊拖喎！不會啦，洪永城的女友也很Sweet，可惜要開工沒到場。」

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