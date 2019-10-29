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88歲八千草薰患癌病逝

2019-10-29 列印
■八千草薰在《宮本武藏》飾演阿通。
■八千草薰於前年發現患癌。
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　　著名日本資深女星八千草薰昨日傳出死訊，據當地傳媒報道，17年發現患乳癌仍不言休的八千草，上周四於東京一醫院離世，享年88歲。

　　從影逾70年的八千草出身寶塚歌舞團，演過無數影視名作，包括與山口百惠合演《赤的疑惑》、與三船敏郎合演《宮本武藏》等，中年後多演母親及長者角色，更被譽為是日本人心目中的理想母親。圖：網上圖片

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