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陳偉琪涉酒駕露面灑淚道歉

2019-10-29 列印
■陳偉琪流着淚表示擔心形象受損。
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　　「細龍太」陳偉琪日前涉嫌酒後駕駛被捕，其後已於社交網道歉。昨日她為《愛˙回家之開心速遞》開工，表示這兩日在家中反省，覺得自己做了好愚蠢的決定，今次事件影響到家人、公司及同事，要對支持她的人講聲對不起，強調以後不會再犯。問她會否擔心被無線雪藏，她稱已同珍姐解釋並獲原諒，暫時工作沒有受影響。至於形象大受影響，她流淚表示好擔心，亦承諾會戒酒，就算飲酒亦一定不會駕車。

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