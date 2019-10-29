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阮兆祥自評個唱達120分

2019-10-29 列印
■祥仔（右）在台上多謝幕後功臣梅小惠的支持。
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　　阮兆祥演唱會前晚在旺角場館演出尾場，開足三場的祥仔笑言圓夢，三晚有不同感受，頭場很緊張，接下來很享受，成績由90分到120分。談到前晚場外爆發警民衝突、交通受影響，祥仔感激到場觀眾道：「門票全部賣出，最終有八成人到場，（擔心觀眾安全？）我們有想過處理方法，場館表示若街上有危險，可以讓大家暫時留在場館。」

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