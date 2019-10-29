﻿過料新導演 千祈咪盲目聽人意見 張家輝自爆 恨演冷門題材

家輝在戲中飾演大學心理學教授兼催眠師「許立生」，成為殺人案陪審團之一，但被要脅下試圖利用催眠術操控審判結果。 家輝直言最初接受三位導演邀請時，只因看了劇本覺得他們平衡得好，「最初我都擔心催眠呢個題材會悶，但係睇咗劇本平衡得好好，文戲同動作五五波，咁樣對cut出嚟個故事會好緊張。」三位導演亦坦承，希望今次能憑文戲令家輝答應演出，黎兆鈞說：「最初諗家輝哥近10年都係演動作戲為主，今次演大學教授、催眠師，專注文戲可能會對佢會有多啲新鮮感。」
怕自我陶醉型導演
不過，家輝坦承唔使打並唔係最重要接拍主因，「我好怕啲導演自我陶醉，其實冇問題，有個性嘛！但係電影係個商業行為，唔可以齋講個性，但係冇個性又唔得喎！我睇到佢哋今次嘅平衡，好有分寸，所以好安心合作。」另外，家輝亦好欣賞三位導演的事前準備功夫做得好足，「可能佢哋有三個人，仲會互相踢，提出好多問題，所以我可以輕鬆好多，只要埋位去做就得。」
家輝近年演的角色好多時都是智慧型，好似今次的催眠師，但他反而認為對角色從來冇框框，「我反而冇所謂，智慧又得，做啲白癡、基層嘢都得，我又唔怕邋遢，一定要好豪華咁，最緊要有誠意嘅劇本，希望可以試吓啲冷門嘢。」
未有計劃再執導演筒
三位導演又大讚家輝以新導演過來人身份，經常提點他們，施柏林說：「佢成日提住我哋會有好多人畀好多意見，但係要做番自己，唔係就會亂咗章法。」家輝再補充，「有好多人會畀好點子，原意係好嘅，但係盲目跟住做未必演繹得好，仲可能搞到本身自己想做嘅嘢做唔好，我不嬲都係咁嘅人，做演員都係咁，用開明態度去聽，但係唔會為咗謙虛去接受所有意見。」
談到何時再有導演新作，家輝就強調自己是個理智的人，唔會為做而做，「唔係每樣嘢諗到就要做，無謂迫自己，到有個好故事、角色，砌到劇本先再講，同埋我好享受做演員。當然唔係偉大到要幫新導演誕生，但係佢哋真係會畀到啲新衝擊，講真浸咗咁耐好多嘢會生咗繭。」三位導演又踢爆家輝已答應演出他們下套作品，家輝即解釋：「佢哋咁有分寸，又有熱誠，仲想點呀！？符合到都難啦！佢哋冇新導演嘅框框，搞社會性題材又會諗商業嘢。」不過問到下套會拍甚麼題材，家輝即鬼馬大賣關子，「到時睇嘢啦！」
撰文：杜淑霞
攝影：李維隆 髮型：Edmond fung@HH.hair
化妝：Midco Chu
場地：港威酒店