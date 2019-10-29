﻿過料新導演 千祈咪盲目聽人意見 張家輝自爆 恨演冷門題材

張家輝最近首度跟三位新導演黎兆鈞、劉永泰和施柏林合作電影《催眠•裁決》，曾經執導過三套戲的家輝，好明白做新導演的困難，三位導演大爆拍攝時家輝經常以過來人身份提點他們不要盲目接受意見，家輝亦自爆個人好理智又有原則，無論做導演定演員會好開明去接受人意見，但同時又唔會掛住聽人講自亂陣腳。不過家輝話暫時未有再做導演計劃，仲話好享受做演員身份，更講明好恨拍啲冷門題材，白癡、邋遢乜都得，仲叫三個新導演可以度啲新嘢再合作，睇嚟大家想睇家輝執導要再等吓啦！







家輝在戲中飾演大學心理學教授兼催眠師「許立生」，成為殺人案陪審團之一，但被要脅下試圖利用催眠術操控審判結果。 家輝直言最初接受三位導演邀請時，只因看了劇本覺得他們平衡得好，「最初我都擔心催眠呢個題材會悶，但係睇咗劇本平衡得好好，文戲同動作五五波，咁樣對cut出嚟個故事會好緊張。」三位導演亦坦承，希望今次能憑文戲令家輝答應演出，黎兆鈞說：「最初諗家輝哥近10年都係演動作戲為主，今次演大學教授、催眠師，專注文戲可能會對佢會有多啲新鮮感。」



怕自我陶醉型導演



不過，家輝坦承唔使打並唔係最重要接拍主因，「我好怕啲導演自我陶醉，其實冇問題，有個性嘛！但係電影係個商業行為，唔可以齋講個性，但係冇個性又唔得喎！我睇到佢哋今次嘅平衡，好有分寸，所以好安心合作。」另外，家輝亦好欣賞三位導演的事前準備功夫做得好足，「可能佢哋有三個人，仲會互相踢，提出好多問題，所以我可以輕鬆好多，只要埋位去做就得。」



家輝近年演的角色好多時都是智慧型，好似今次的催眠師，但他反而認為對角色從來冇框框，「我反而冇所謂，智慧又得，做啲白癡、基層嘢都得，我又唔怕邋遢，一定要好豪華咁，最緊要有誠意嘅劇本，希望可以試吓啲冷門嘢。」



未有計劃再執導演筒



三位導演又大讚家輝以新導演過來人身份，經常提點他們，施柏林說：「佢成日提住我哋會有好多人畀好多意見，但係要做番自己，唔係就會亂咗章法。」家輝再補充，「有好多人會畀好點子，原意係好嘅，但係盲目跟住做未必演繹得好，仲可能搞到本身自己想做嘅嘢做唔好，我不嬲都係咁嘅人，做演員都係咁，用開明態度去聽，但係唔會為咗謙虛去接受所有意見。」



談到何時再有導演新作，家輝就強調自己是個理智的人，唔會為做而做，「唔係每樣嘢諗到就要做，無謂迫自己，到有個好故事、角色，砌到劇本先再講，同埋我好享受做演員。當然唔係偉大到要幫新導演誕生，但係佢哋真係會畀到啲新衝擊，講真浸咗咁耐好多嘢會生咗繭。」三位導演又踢爆家輝已答應演出他們下套作品，家輝即解釋：「佢哋咁有分寸，又有熱誠，仲想點呀！？符合到都難啦！佢哋冇新導演嘅框框，搞社會性題材又會諗商業嘢。」不過問到下套會拍甚麼題材，家輝即鬼馬大賣關子，「到時睇嘢啦！」



撰文：杜淑霞



攝影：李維隆 髮型：Edmond fung@HH.hair



化妝：Midco Chu



場地：港威酒店