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吳千語26歲牛一 孖Kenny扮情侶

2019-10-30 列印
■千語和Kenny開心扮情侶。
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　　準新郎林峯舊愛吳千語10月27日26歲生日，前日凌晨千語在社交網站的即時動態上分享多張慶生照片，可見她頻頻出席多個生日P，但未見緋聞男友富三代施伯雄的蹤影。其中一張大合照，壽星女同圈中好友蔡卓妍、關智斌（Kenny）及馬天佑等開心慶生，見枱上放了四個蛋糕，可見好友相當愛錫千語。當晚星級慶生飯局亦有搞笑短片，是Kenny與千語即興影「高級情侶」Post，十足模特兒上身。

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