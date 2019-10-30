首拍Kiss戲覺得好難 ﻿楊柳青﻿﻿為出浴戲兩日唔飲水﻿

「新一代打女」楊柳青（Wiyona）最近在TVB新劇《解決師》中飾演性感女秘書，經常要着貼身衫出鏡，甚至要着三點式坐遊艇及拍大露背出浴戲，搞到佢好緊張，事前要日日做Gym兼戒口，拍攝前兩日開始唔飲水，希望「脫水」兩日令身形再靚啲。唔飲水好難捱，但唔及跟劇中情人李天翔Kiss辛苦，她笑言是首度獻出熒幕初吻，「無諗過錫錫都咁講技巧」，她表示除咗學拳、學揸槍，嚟緊都要苦練埋錫錫了。 撰文：李佩儀 攝影：李維隆 髮型：Kitty @haircorner



飾物：wowfahionhk 場地：Paper Moon



楊柳青表示自己性格一向男仔頭，所以演女秘書是挑戰，幸好TVB準備好多靚衫靚鞋畀佢，她笑言：「一着起啲衫真係會斯文啲，行起路嚟都會扭吓扭吓。」有場戲要Wiyona爬上床跟情人李天翔談心，「我用平時爬上牀嘅方法，點知男導演即刻叫停，再問我可唔可以婀娜啲，跟住佢跳上牀示範畀我睇。」提到劇中要穿三點式和有出浴戲，Wiyona直言：「真係好緊張，因為我一向畀人感覺係做運動同打功夫，所以唔可以拍得唔靚，於是拍攝前我日日都做gym，食嘢又要清淡啲，戒飯、甜品同宵夜，拍攝前兩日仲要『脫水』等身形乾身啲靚啲。 」所謂「脫水」是唔飲水落肚，但她有飲水去濕吓個口。



提到穿三點式拍攝場口， Wiyona說那場要色誘二世祖溫家偉，拍攝都算順利，不過出浴那場只能戴Nude Bra和穿肉色打底褲，她笑言： 「感覺好似冇着咁，拍攝現場又多人，所以都幾尷尬。嗰場戲我仲要獻出我嘅熒幕初吻，我睇其他人拍接吻戲好浪漫，我以為我都做到，但原來唔係想像中咁易，都要講技巧，唔可以太猴擒，速度又要啱，大家嘅嘴唇位又要夾，（係咪要NG好多次？）都係拍咗半個鐘，因為要趕住交場，哈哈！ 」 今次她還有另一個挑戰就是喊戲，她續稱一場喊得出一場喊唔出，喊極都流唔到眼淚，結果只能做到眼濕濕。 」幸好今次她的對手陳敏之和李天翔都好好，經常提點她，又不時請她食飯，她笑稱像一家人真係拍得好開心！



