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主持飲食節目變閨密 孫慧雪彭慧中齊增磅

2019-10-30 列印
■孫慧雪（右）對彭慧中的衣着讚不絕口。
■鄧佩儀、孫慧雪及彭慧中等宣傳《飲食飯團》。
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　　孫慧雪、彭慧中等昨日到將軍澳電視城宣傳《飲食飯團》，二人為新一輯擔任主持，彭慧中自言肥足10磅，她笑說：「以前好fit，到了一個年紀就瘦不回去了。」彭慧中透露開工要一日食四餐，更曾因攝影機出問題晚餐要重食一次，結果一天食足五餐。阿雪笑指彭慧中放飯時段仍可以繼續食，非常厲害，而她最難忘早餐吃麻辣火鍋。

　　阿雪則表示肥了八磅，自言很食得，她與彭慧中是首次合作，但經常會「雞啄唔斷」，阿雪笑言最愛與彭慧中拍檔，因為她記稿很厲害，自己會食到忘稿。阿雪又大讚彭慧中每次穿着都有亮點，她則相對密實，與其社交網站的靚相做對比，笑言可吸引粉絲造訪。

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