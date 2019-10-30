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陶大宇為烹飪真人騷任評判

2019-10-30 列印
■陶大宇戴上黑口罩到醫院打破傷風針。
陶大宇為烹飪真人騷任評判
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　　陶大宇昨日一身黑色運動裝，戴黑色口罩到養和醫院，大宇透露因自己入廚期間不慎剪傷手指，所以要到醫院打破傷風針。大宇談到工作近況，他剛剛返大陸出席完活動，下月為ViuTV錄影美女烹飪比賽真人騷，預計為期一個月，節目中他將與好兄弟郭政鴻擔任評判，淘汰參賽者並選出終極冠軍，他坦言孖好兄弟做節目會幾好玩，二人曾合作拍戲，做綜藝節目則首次，他預料會在節目中下廚，笑言希望做評判不會再弄傷手指。

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