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倡周六日下午睇粵劇 李居明應變調整策略

2019-10-30 列印
■李居明指粵劇界進入寒冬，業界需作出應對自救。
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　　新光戲曲文化主席李居明昨日宣佈，因香港近期大型公眾活動影響戲院夜場入座率，他透露新光決定調整《粵劇特朗普》及鳴芝聲《大紅袍》演出時間，將周六及周日的夜場改於下午2時半開鑼，晚上休演，名為「周六日下午睇粵劇」，亦獲粵劇同行龍貫天支持，個別話劇界人士和應，計劃未來一年之周六日檔期改為下午演出。

　　此外，李居明透露在西九戲曲中心演出的《秦王孟姜》及《情話蘇東坡》已賣票，因內地演員來港的審批手續出問題而被逼取消演出，主辦單位損失慘重。

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