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中氣十足回應「死訊」 83歲謝賢：得啖笑

2019-10-30 列印
■四哥平日有做運動，身體好fit。資料圖片
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　　現年83歲的謝賢（四哥）養尊處優多年，近年不時參與幕前演出過戲癮，早前更參演由林家棟監製的電影《殺出個黃昏》，與舊拍檔馮寶寶合作。日前四哥才精神奕奕與一班台前幕後工作人員一起吃煞科飯，不過近日卻被惡搞傳出死訊，當他接受電話訪問時，中氣十足，而且風趣幽默回應被傳死訊。問到傳「死訊」會否激嬲他？四哥說：「我唔嬲呀！我都唔知邊個講，哈哈！（覺得好無聊？）你叫佢講多（啲）啦！真係得啖笑，或者可能係仇人嚟㗎！」

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