﻿4歲Sofia身高似7歲 梁詠琪有長腿囡囡 做高妹接班人

梁詠琪（Gigi）與西班牙籍老公Sergio嘅混血囡囡Sofia（祈淑菲）出世時已手長腳長，遺傳晒父母嘅高瘦身材。早前，短髮靚媽Gigi仲表示目測4歲乖女已有7歲高身形嘞！日前下午，Gigi與老公齊齊去中環接學跳芭蕾舞嘅囡囡放學，之後一家三口溫馨去書店睇圖書。見長腿囡囡身高已過媽咪條腰，睇怕快高長大嘅Sofia未入大學，好大機會高過媽咪啦！



高妹梁詠琪2011年與西班牙籍老公Sergio拉埋天窗，「筷子夫婦」嘅愛情結晶品喺15年2月尾誕生，混血千金Sofia自細手長腳長，今年初身高已超過一米。月前，Gigi一家三口齊齊做咗個基因檢測，佢笑言對「成績表」感滿意，癌症及嚴重疾病數值正常，而測試結果發現愛女喺跳舞、唱歌及語言上最擅長，現實生活中Sofia的確好喜歡唱歌和跳舞。問女兒有無遺傳其一雙長腿？Gigi就大笑話：「我目測都有，囡囡得4歲但好似7歲小朋友咁高呀！」



陪睇故事書



日前下午4時許，本報記者喺中環太子大廈巧遇Gigi一家三口。見大眼Sofia愈大愈靚女，且身高已過父母條腰，唔怪得星媽Gigi曾話阿女18歲，可能有185cm高啦！當時高人夫婦正溫柔陪愛女揀玩具，人夫拎住盒粉紅色玩具畀囡囡睇；老婆就烏低身問小公主意見。其後，兩母女再連體溫馨揀圖書，揀完就即場坐低一齊睇，見Gigi好有耐性向愛女講故事，小朋友亦不時開心微笑，老公睇見心都甜。



其間，Sergio見兩母女看得入神，即行去超市快手shopping。唔使十分鐘，人夫折返會合愛妻，此時兩公婆交換角色，Gigi着老公照顧小公主，然後獨自往樓下商店買張賀卡。等Gigi行返書店join埋老公後，一家人手拖手落樓走人。



採訪 : 張詠森