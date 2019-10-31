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《權力遊戲》前傳上馬 龍母家族再起風雲

2019-10-31 列印
■「龍母」Emilia盛裝亮相為新片造勢，性感程度爆燈！美聯社
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　　HBO神劇《權力遊戲》系列正傳第8季播畢後，娜奧美禾絲主演的前傳《The Long Night》昨日爆出「胎死腹中」的傳言，而HBO方面則公佈，落實開拍10集以劇內「龍母」Targaryen家族為主線的前傳《House Of The Dragon》。

　　《權力》系列內飾演「龍母」的Emilia Clarke，昨日則以超性感戰衣，出席在紐約舉行的新片《Last Christmas》首映禮，甫現身即大搶風頭！

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