《權力》系列內飾演「龍母」的Emilia Clarke，昨日則以超性感戰衣，出席在紐約舉行的新片《Last Christmas》首映禮，甫現身即大搶風頭！
《權力遊戲》前傳上馬 龍母家族再起風雲
《權力》系列內飾演「龍母」的Emilia Clarke，昨日則以超性感戰衣，出席在紐約舉行的新片《Last Christmas》首映禮，甫現身即大搶風頭！
網民號召戴面具遊行至蘭桂坊 嚴防萬聖節鬧事 警港島佈重兵
《禁蒙面法》生效近一個月，有網民趁今日萬聖節，號召市民今晚戴上官員面容的面具，由維園遊行至蘭桂坊。消息稱，「勇武派」或發動堵路，破壞中資商店等激烈行動。警方搜集情報後，決定部署大批防暴警察，並在中環一...
2019-10-31
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致敏物質令口唇腐爛 內地抽檢20款唇膏三成存安全隱患
內地媒體近日在市面抽檢二十款來自不同知名品牌的唇膏，發現近三成唇膏有安全問題，其中部份唇膏驗出含重金屬及致敏香料。專家表示，消費者使用這類產品時，或會出現灼熱、刺痛等不良徵狀，嚴重者更有機會導致脫屑、...
2019-10-31
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英下議院高票通過提前大選 約翰遜冀重奪議會脫困
英國國會下議院當地時間周二以四百三十八票對二十票，壓倒性通過提前於十二月十二日舉行大選。首相約翰遜期望執政保守黨能取得勝利，並在下議院重奪大多數議席優勢，打破目前的僵局，在明年一月三十一日新限期屆滿前，帶領英國有序脫歐。不過，有分析家認為，儘管保守黨在民調中領先，但大選結果難以預料，對約翰遜而言，這是一場政治豪賭。 投票時有數十名議員棄權。這項議案預料很大機會能在上議院通過，正式成為法例。今次將會是自從二○一五年以來，英國第三次舉行大選，也是自一九二三年以來，首次在十二月聖誕節前舉行大選。 在表決結果公佈之前，議事廳內已籠罩着競選運動和拉票的氣氛。約翰遜發言時指：「現在是時...
2019-10-31
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屋苑紛錄首置客承接
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，中原資深分區營業經理林溢斌表示，東涌藍天海岸5座中層G室成交，面積388方呎，一房間隔，減價10萬，以590萬沽出，呎價15206元，買家為首置客。原業主於...
2019-10-31
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會後聲明指將評估利率路徑 儲局減息0.25厘 杜指升115點
美國聯儲局今日凌晨兩點公佈議息結果，減息四分一厘。會後聲明刪除自六月起使用的內容，即採取適當行動去支持經濟擴張，改為表示會繼續留意數據，評估適當的利率路徑，分析認為聯儲局暫時不會進一步減息，以便觀察未...
2019-10-31
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AC新兵救隊自救 追擊史帕爾
AC米蘭近六輪意甲只得一勝，今夏新加盟的前鋒拉菲爾利亞奧坦言不想辜負球迷期望，今晚聯賽快車作東迎戰防線形同虛設的史帕爾，正是大顯身手的機會。這位二十歲射手有望履行承諾，領軍走出近期低谷，主勝捧得過。（Now638、有線614、654、無線myTV Super301台周五凌晨4:00直播） 紅黑軍團近六場意甲只有四分進帳，新帥皮奧利十月初接掌以來只得一和一負。今夏挾三千萬歐羅（約二億六千萬港元）身價來投的前鋒拉菲爾利亞奧，期間只有一球斬獲，直言自己也不滿意表現，今晚勢使出渾身解數令球迷改觀︰「球迷對我有批評及質疑是合理的，只希望他們可以給予我更多時間證明自己。」 對賽佔優四連...
2019-10-31
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東京車展直擊 GranAce豪極轉型
第四十六屆東京車展除了概念車、私家車和電單車之外，還有展出各類型商用車及貨車，當中由豐田Hiace變身而成的GranAce，內外豪裝打扮令人眼前一亮。文、圖：彭志揚（東京） 今屆東京車展商用車展台不乏...
2019-10-31
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惡鬥正印5年 敗走袋3億 Mandy Lieu與周焯華傳分手
混血名模Mandy Lieu於五年前戀上太陽城集團創辦人周焯華（洗米華），令正印太太陳慧玲（Heidi）憤然要離婚，三角關係糾纏多年。據悉，Mandy Lieu期間為鞏固自己的地位，不停生仔想箍實周焯...
2019-10-31
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社論——截擊前列腺癌 救救男士
癌病可怕，若能及早發現和治療，治瘉的機會大增。醫管局公佈，前年本港癌症新增個案創十年來新高，達三萬三千多宗，大腸癌仍佔最多，但男性患前列腺癌的新個案升幅最大。隨着人口老化，男性長者人數增多，總體人口患前列腺癌的風險上升，當局應及早部署預防應對。 前列腺癌病例增多，估計與港人生活習慣愈來愈西方化有關，患者以五十歲以上或更年長的男性居多，家族中曾有人患上前列腺癌，罹患機會亦較大。醫學研究至今未能確定前列腺癌的成因。 前列腺癌病發早期，並無任何病徵，很多患者甚至不會察覺，錯失了及早治療的機會。後來出現的病徵包括小便困難、小便緩慢或不暢順、小便帶血、下背、盆骨和股部疼痛等。前列腺癌...
2019-10-31
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馬場浮世繪——希威森生日未帶來好運
希威森來港客串接近兩個月，仍然未曾打開勝門，昨日碰巧是其二十二歲生日，可惜未能帶來好運，跑得最接近的是第四場「快閃的」，只輸半個馬位得季軍，難怪賽後嘴扁扁。 馬場浮世繪
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