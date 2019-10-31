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《今晚》與智雯有牀戲 袁偉豪願在舞台劇露股

2019-10-31 列印
■袁偉豪與黃智雯在《今晚打老虎》中有牀上戲。
■錢嘉樂笑言唔介意與蝦頭脷疊脷。
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　　舞台劇《今晚打老虎》於明年1月於演藝學院演出10場，演員錢嘉樂、袁偉豪、黃智雯及蝦頭（楊詩敏）等昨日出席該劇記者會。

　　袁偉豪被問到在劇中與黃智雯有不少牀戲，自己的尺度如何？他表示無所謂，問到可接受露股？他坦言視乎需要，場戲合理無所謂。袁偉豪表示已有心理準備對住蝦頭和錢嘉樂要忍笑，在旁的黃智雯笑言最擔心錢嘉樂忘記台詞，適逢錢嘉樂經過即謂：「要記台詞咩！」黃智雯即大讚錢嘉樂最值錢是兜得返。

　　錢嘉樂表示舞台劇是蝦頭的長處，所以要向她交學費；蝦頭笑指錢嘉樂的熒幕初吻獻給黃智雯，所以要攞番錢嘉樂的舞台初吻，談到可要問準太太湯盈盈，錢嘉樂說：「今次踩蝦頭場仲要演藝學院，佢要初吻就初吻，脷疊脷就脷疊脷啦！」

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