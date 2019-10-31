﻿惡鬥正印5年 敗走袋3億 Mandy Lieu與周焯華傳分手

混血名模Mandy Lieu於五年前戀上太陽城集團創辦人周焯華（洗米華），令正印太太陳慧玲（Heidi）憤然要離婚，三角關係糾纏多年。據悉，Mandy Lieu期間為鞏固自己的地位，不停生仔想箍實周焯華，共誕下兩女一子，但昨日突傳出消息，Mandy Lieu與周焯華已分手，斬斷五年情，而周更付三億「分手費」及豪送英國名下五間公司予Mandy Lieu補償。



戀上太陽城集團創辦人周焯華（洗米華）的Mandy Lieu，與男方的「正印」陳慧玲（Heidi）「惡鬥」五年，除了為爭寵及同時懷孕外，更被指頻頻出招逼男方離婚。不過，周焯華和Heidi重修舊好，家人關係更見鞏固下，有傳Mandy Lieu終告死心，和周焯華的五年情已告玩完，正式分手！正印與「小三」多年角力，亦似告一段落，網民聞訊即議論紛紛！



昨日有傳Mandy Lieu獲得三億元「分手費」，而周焯華早前亦將英國名下五間公司轉贈予Mandy Lieu。至於兩人的三名子女會由女方照顧，男方則負責生活支出，Mandy Lieu與周焯華會保持友好關係，男方會定期前往英國探望子女。



「世紀拖手」哄動 誕三子女



Mandy Lieu於2014年被拍到與周焯華拖手出席飯局，同年其經理人證實Mandy Lieu懷孕並到馬來西亞安胎。2015年，Mandy Lieu誕下女兒後，一直遠走倫敦湊女未再返港，其間不時爆出周焯華陪她外遊的照片。



同年5月，Mandy突然返港，惹來大批傳媒追訪，周焯華現身護送女友返回億元豪宅時，在記者鏡頭前「世紀拖手」，證實兩人戀情，哄動一時。



而「世紀拖手」事件令Heidi大受刺激，據悉，她曾下定決心簽紙離婚；惟周焯華經一年多努力箍煲，終於說服Heidi回心轉意。其實幾年來周焯華每逢大時大節，都一定抽時間陪老婆帶同子女，扶老攜幼舉家外遊，日前其長子柏豪更在社交網晒爸爸為媽媽慶祝生日。而為周焯華誕下兩女一子的Mandy Lieu，曾多次被傳逼男友離婚不果，最後終死心決定斬纜，結束糾纏不清的五年情。



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