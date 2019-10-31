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﻿「No more Shine」暗示拆夥 天佑又南 同場零交流

2019-10-31 列印
■天佑與又南同場為新片《再見UFO》宣傳，但二人沒有交談。
■白只認拍攝中的新戲因資金問題停拍。
■林德信大讚衛詩雅拍大膽戲好犀利。
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  《第16屆香港亞洲電影節2019》開幕禮前晚舉行，今年的開幕電影分別是《獅子山上》和《再見UFO》，演員林德信、衛詩雅、黃又南、徐天佑及白只等都有出席，徐天佑和黃又南在《再見UFO》中合作，但未知是否因為天佑早前在社交網留言「No more Shine」暗示拆夥，二人在台上貌合神離，未有交流。又南接受訪問時被問到是否不再與天佑合作，他表示經理人公司回答過有關問題，指大家在年頭已有共識各自發展和宣傳，但不排除在適當時候再合體。

  林德信和衛詩雅在《獅子山上》演夫妻，雖然他們是首次合作，但林德信大讚詩雅大膽又犀利，二人能互補不足。

  另外，白只承認與關智斌和顏卓靈合作的新戲《任性的你》未拍完就停工，原因是其中一位投資者離開了，劇組要重新找資金而暫時擱置。
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