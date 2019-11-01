台北獨訪 為Netflix首部華語劇拍牀戲 ﻿范曉萱﻿﻿怕﻿﻿累王柏傑NG﻿

范曉萱最近跟台灣男星王柏傑首度合作，演出Netflix於本周四（31日）上架的首部華語原創劇集《罪夢者》。日前這對拍檔在台灣接受《頭條》獨家訪問，近年參與不少電影演出的小萱，首次挑戰劇集，只因她跟柏傑一樣是該平台粉絲，以及對合作過的導演陳映蓉的信任。不過她坦言最初一度婉拒演出，因她對首度拍牀戲完全冇信心，「怕演不來，連累對手NG呀！」 撰文：杜淑霞



香港觀眾從小認識的小萱，不知不覺已42歲，但這次跟30歲的柏傑演情侶，完全沒違和感，其實兩人早於12年內地單元劇《刷新3+7》在不同單元隔空合作過，但真正合作今次才是正式，不過他們對對手仍讚口不絕。小萱說：「我欣賞他對電影好有熱誠又敬業，會把最好都表演出來，對我很尊重（記者：前輩嘛！） 哈哈！不是啦！其實拍戲經驗他比我更多，但他會很尊重和體諒我。」柏傑就說：「萱姐她保養得很好啦！我看她演《聽風者》，真的是很厲害的演員，很榮幸可以跟這麽優秀的演員合作。」



雖然平台、導演、劇本和對手小萱都非常欣賞，但角色「白蘭」是個外冷內熱、黑道老大的女人，對小萱來說有一定難度，所以最初獲邀時她一度想過婉拒，「因為我真的沒演過這類角色，不知自己辦不辦到，不要連累別人！另外，裏面有場親熱戲，我從來沒有挑戰過，怕演不來累對手NG呀！」最後小萱經過跟導演多次溝通，也考慮到整個團隊都好出色，「很想考驗一下自己的能力，讓自己成長和突破。」不過，埋位拍牀戲時，小萱仍然好緊張，「我好像小學生不停問問題，但導演他們都好尊重，跟我溝通清楚，讓我安心和信任，想不到會非常順利地完成，原來拍這類戲是這種感覺的。（記者：下次可以更放嗎？）哈哈！其實也用啦！」



這次演出對小萱另一個挑戰，就是打扮上和要散發女人味，「我也要說服自己，心理上要對自己更多信心，把自己女人的部份拿出來！哈哈！另外，比較困難是穿高跟鞋，我不太會穿，走起來很醜，事前真的要練習怎樣去走路。（柏傑：鏡頭上看不出來呀！）」由於對導演的信任，柏傑也有突破臨時加了場露股戲，「我對導演是百分百信任，她是個很保護演員的導演，她也有講原因是自由和重生感覺，不是亂來，也沒所謂，男生嘛！」



