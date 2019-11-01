男仔頭唔怕壞「女神」形象 ﻿張曦雯：﻿﻿愛就愛我全部﻿

張曦雯（Kelly）最近出任11月3日於沙田馬場舉辦的《莎莎婦女銀袋日》的代言人，日前更為活動以女神look拍宣傳片。Kelly早被公認是女神，在劇集《金宵大廈》及《解決師》角色一樣離不開這框框，她坦承想將自己男仔頭一面釋放出來，仲話唔驚破壞粉絲心目中形象，更話：「佢哋愛就愛我全部！」宅男收到未！ 採訪：撰文：杜淑霞 攝影：李維隆



髮型：Echo Wan @ hair corner 化妝：Cac Leung 場地：跑馬地馬場



在《金宵大廈》和《解決師》中，Kelly前者演搞到林子善神暈顛倒的明星「Kelly」；後者則扮令王浩信難忘的前女友「Chloe」，共通點離不開女神啦！雖然Kelly唔厭做女神，但Keep住狀態確係攰，「我平日唔使開工，都唔會整頭髮、唔化妝做番自己（唔怕破壞形象？）咁樣就唔鍾意，就唔係真愛啦！愛我就要愛我全部！同埋我素顏都應該OK嘅！」



開工扮得靚多，Kelly連結婚都想從簡，「朋友問過我將來結婚想點搞，我會想簡單啲，成日工作都扮到靚一靚，日日都台慶咁款！」 講到角色，她又自爆最近在新劇《木棘證人》中有突破，「有啲同韋家雄、羅仲謙幾搞笑嘅情節，係大家未見過嘅一面。」她更想將男仔頭性格在角色釋放出來，「想完全改變大家對我形象，做啲大膽啲角色，唔係只有女神，可以演多啲唔同類型嘅角色，自己嘅戲路都可以闊啲。」



講到兩個劇的對手林子善和王浩信，Kelly大讚好彩，大家都好夾得來，「我同子善太太一早識，合作起嚟更加親切，佢教我演技外，仲教埋我健身，啱啱我買車整嘢都係問佢。」至於同浩信在澳洲墨爾本拍的浪漫戲份，Kelly直言唔想睇番，「拍嘅時候其實好凍，流住鼻涕咁咀點浪漫呀！同埋我係個唔浪漫嘅人，好怕睇自己演呢啲戲，會毛管戙！」



